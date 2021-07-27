Украина исчезнет? В Польше объяснили Кремлю, почему противятся «Северному потоку-2»
Польша боится увеличения зависимости от России и последствий для Украины из-за нового газопровода, заявил НСН Якуб Корейба.
Польский политолог Якуб Корейба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о составляющих негативной позиции Варшавы по газопроводу «Северный поток-2».
Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что его страна на протяжении нескольких лет препятствовала строительству «Северного потока-2». По словам дипломата, если бы не действия Польши, проект мог бы быть уже завершен.
«Для таких позиций польского правительства есть несколько причин, которые можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние причины – это совокупность факторов, связанных с реконструкцией энергетики Евросоюза в сторону отказа от угля, с одной стороны, и атомной энергетики с другой стороны. Если приказы Еврокомиссии будут реализованы, и Польша будет постепенно отказываться от угля, не построив при этом атомных мощностей, увеличится степень ее зависимости от российского газа, который станет в таком случае единственной альтернативой», - сказал Корейба.
По его словам, в Польше считают, что запуск «Северного потока-2» может поставить Украину на грань исчезновения.
«Внешние причины не столько экономические, сколько стратегические и носящие геополитический характер. Считается, что создание мощностей транспортировки газа из России в Европу в обход Украины ставит эту страну под угрозу, в том числе экзистенциальную угрозу исчезновения или, как минимум, территориальной дезинтеграции. Это, с одной стороны, увеличит потенциал прессинга России в отношении Украины, а с другой – уменьшит мотивацию Европы защищать эту страну», - пояснил политолог.
При этом он отметил, что в Варшаве понимают, что строительство и запуск «Северного потока-2» уже не остановить.
«На сегодняшний день нужно разделить две вещи. Первая – это строительство, которое, очевидно, остановить уже нельзя. Первая ветка завершена, вторая будет скоро завершена. Физически остановить строительство нельзя, но остается другой аспект – как будет регулироваться торговля газом по «Северному потоку». Тут сейчас мяч на стороне Еврокомиссии, которая может применять к этому газопроводу разные режимы. Если в полном объеме будут применены правила третьего энергопакета ЕС, то есть европейское законодательство, не факт, что этим газопроводом сможет монопольно пользоваться «Газпром» и, соответственно, он не станет использовать его в политических целях», - отметил Корейба.
Он также рассказал об альтернативах, которые Польша может противопоставить «Северному потоку-2».
«Это, прежде всего, поставки СПГ, строительство газопровода Baltic Pipe через Данию в Норвегию, и использование норвежского газа, а в будущем поставок по нему из других стран. А также интерконнектор между странами Центральной и Восточной Европы, чтобы у каждой из стран было несколько источников газа, а не как сейчас российская "почти монополия"», - рассказал Корейба.
По его словам, в Варшаве хотели бы, чтобы и со стороны Украины были каких-то действия, но их нет.
«Что касается Украины, хотелось бы, чтобы она сама предпринимала какие-то шаги по развитию альтернативных источников газа. Но таких шагов мы не наблюдаем, при том, что у Киева остается все меньше времени до момента конфронтации с Россией в условиях, когда у Европы исчезнет мотивация защищать Украину в виде транзита газа», - заключил собеседник НСН.
Как заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не понимают негативного отношения Польши к газопроводу «Северный поток-2».
Песков подчеркнул, что близкий к завершению проект газопровода полезен для Европы и обязательно «внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности» региона.
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