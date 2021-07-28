«Просто вякнул». Политолог оценил слова Байдена о том, что у Путина «проблемы»
Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ пояснил НСН, как понимать заявление президента США о том, что проблемы Путина делают его более опасным.
Президент США Джо Байден на встрече с агентами разведки заявил, что у его коллеги Владимира Путина имеются «проблемы». По мнению американского лидера, они заключаются в том, что экономика России ограничена ядерным оружием и нефтяными скважинами. Байден заявил, что Путин знает о том, что он находится в «по-настоящему трудном положении», и это «делает его еще более опасным», передает CBS News. Байден добавил, что американская разведка лучше российской, что также, как он считает, беспокоит Путина.
Байден просто хотел похвалить и подбодрить американскую разведку, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Президент встретился с разведсообществом – надо их подбодрить, рассказать о том, что он на самом деле очень прозорлив и понимает, что вокруг происходит. Вот, например, с Путиным пообщался и сразу все понял, что у него в голове», - отметил политолог.
По мнению Лукьянова, это рядовая встреча Байдена и сказанное на ней не заслуживает особого внимания.
«У нас чувство неполноценности: кто-то что-то вякнул, а мы начинаем сразу внимательно вслушиваться и пытаться что-то из этого извлечь. Мало ли что он говорит. Путин тоже много чего про Америку говорит и что?» - добавил он.
Ранее издание Washington Post заявило, что из-за сделки по «Северному потоку-2» Байден заслуживает импичмента. Журналист издания Марк Тиссен пояснил, что после вступления в должность президент США приостановил оказание военной помощи Украине, одобрил продление срока действия договора СНВ-3, а также пошел на сделку по «Северному потоку-2», который увеличивает влияние Москвы в регионе.
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