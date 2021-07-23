СМИ: Республиканская партия США нашла способ уничтожить «Северный поток-2»
Представители Республиканской партии США могут помешать сделке США и Германии по газопроводу «Северный поток-2», применив закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает колумнист издания Эли Лейк, члены Конгресса приняли этот закон четыре года назад. В документе содержится пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничений, и конгрессмены считают возможным применить это положение против главы Соединенных Штатов Джо Байдена.
По мнению республиканцев, закон о противодействии противникам США поможет «похоронить» сделку по «Северному потоку-2», позволяющую России достроить магистраль. Белый дом обязан, соблюдая этот закон, ввести новые санкции против компании Nord Stream 2 AG, которую можно рассмотреть в качестве такого «противника». При этом Bloomberg подчеркивает, что «пока неясно, сработает ли эта схема».
Ранее США и Германия сформулировали ряд условий для работы газопровода «Северный поток-2», напоминает «Свободная пресса». По условиям соглашения Россия должна сохранить транзит газа через Украину после введения магистрали в эксплуатацию. Кроме того, в документе отмечается, что против РФ могут быть применены санкции, если Москва будет использовать энергоносители как инструмент давления на другие государства, сообщает РИА ФАН.
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