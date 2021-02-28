Новые условия. «Северному потоку-2» выдвинули требования в Германии
В Германии пытаются избежать компенсационных исков в случае остановки строительства «Северного потока» и придумывают новые сценарии развития ситуации. Политологи и политики в эфире НСН оценивают эти варианты.
Чтобы Германии избежать огромных исков о возмещении ущерба, не следует препятствовать завершению газопровода «Северный поток-2» или вводить мораторий на его строительство. Вместо это можно воспользоваться тремя другими сценариями, заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер журналу Der Spiegel.
Ишингер предложил свое видение развитие событий. Так, известный немецкий эксперт считает, что газопровод «Северный поток-2» следует оснастить механизмом экстренной остановки работы. Также он рекомендует заключить между ЕС и США договор о переходе к возобновляемым источникам энергии в ближайший период. Третьим вариантом развития событий Ишингер назвал понуждение России через «Газпром» к улучшению отношений с ЕС, по мнению экс-посла, таким образом Россия и Евросоюз дадут новый импульс для завершения газопровода, пишет ТАСС.
Ранее 28 февраля министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью газете Welt am Sonntag также предупредила, что Германию ожидают иски о компенсации, если власти остановят строительство газопровода «Северный поток-2».
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил сложность положения Германии в ситуации с газопроводом.
«Естественно, «Северный поток-2» для Германии очень важен. Он делает ее распределителем европейского газа. Но при этом Берлину важно не перессориться с США, не стать штрейкбрехером внутри ЕС. Но геополитика – это реальность. США не хочет, чтобы экономика Украины рухнула. Иначе Вашингтону придется кредитовать ее, а так пусть Россия платит за транзит. Это очень удобно США. Германия не может все время бороться с Вашингтоном, она просто проиграет. Поэтому необходимы компромиссы», - заключил собеседник НСН.
На этой неделе предпринята уже вторая попытка создать различные сценарии выхода из тупиковой для Германии ситуации отказа от завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Провластная коалиция бундестага ФРГ в пятницу, 26 февраля, предложила четыре сценария в ситуации вокруг «Северного потока-2», сообщает РИА ФАН.
Первый из них предусматривает прекращение поставок газа в Европу, если Россия снизит прокачку топлива через Украину. Второй вариант – приостановить работу по строительству газопровода на время переговоров с США, которые выступают резко против этого газопровода. Третий – увеличить инвестиции в ГТС Украины и сотрудничества с ней. Четвертый – достроить газопровод, что приведет к ухудшению отношений с США.
Александр Рар в эфире НСН рассказал о наиболее вероятном сценарии действий Германии в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа - применении «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» .
«Немецкое правительство говорит, что оно выполнило все обязательства, которое взяло на себя. Оно добилось того, что российский газ по-прежнему идет через территорию Украины. Эта проблема решена. Украина следующие пять лет будет получать доходы от транспортировки российского газа через свою территорию. Кроме того, немцы будут закупать сжиженный газ в Америке. Пошли на большие уступки. Но немецкая сторона прекрасно понимает, что Украина может пойти на провокации агрессии со стороны России. И потом будет давить на немцев, чтобы они вводили санкции против России. Жалко, что американцы играют на стороне Украины, поддерживают ее в стремлении еще раз надавить на Россию, чтобы ее опять стали во всем обвинять», - сказал немецкий политолог.
Эксперт полагает, что ФРГ ситуации с «Северным потоком-2» ссориться с США не будет, «но и на положение вассала Германия не согласится». Поэтому, скорее всего, поспособствует достройке газопровода и инвестированию в ГТС Украины для дальнейшего сотрудничества.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН призвал европейцев твердо защищать свои интересы перед американцами.
«Если немцы не проявят твердость, и «Северный поток-2» заглохнет, то мы потеряем какие-то деньги. Но немецкая экономика еще просядет, потому что покупать сжиженный газ из Соединенных Штатов минимум на 30% дороже. Это еще ударит по конкурентоспособности немецких товаров. Чем быстрее это поймут европейцы, и скажут американцам, что дальше так двигаться невозможно, тем будет лучше», - добавил сенатор.
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