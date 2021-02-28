Новые условия. «Северному потоку-2» выдвинули требования в Германии

Первый из них предусматривает прекращение поставок газа в Европу, если Россия снизит прокачку топлива через Украину. Второй вариант – приостановить работу по строительству газопровода на время переговоров с США, которые выступают резко против этого газопровода. Третий – увеличить инвестиции в ГТС Украины и сотрудничества с ней. Четвертый – достроить газопровод, что приведет к ухудшению отношений с США.

Александр Рар в эфире НСН рассказал о наиболее вероятном сценарии действий Германии в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа - применении «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» .

«Немецкое правительство говорит, что оно выполнило все обязательства, которое взяло на себя. Оно добилось того, что российский газ по-прежнему идет через территорию Украины. Эта проблема решена. Украина следующие пять лет будет получать доходы от транспортировки российского газа через свою территорию. Кроме того, немцы будут закупать сжиженный газ в Америке. Пошли на большие уступки. Но немецкая сторона прекрасно понимает, что Украина может пойти на провокации агрессии со стороны России. И потом будет давить на немцев, чтобы они вводили санкции против России. Жалко, что американцы играют на стороне Украины, поддерживают ее в стремлении еще раз надавить на Россию, чтобы ее опять стали во всем обвинять», - сказал немецкий политолог.