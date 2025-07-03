В Липецкой области женщина погибла из-за падения обломков БПЛА

Женщина погибла в результате атаки беспилотников в Липецком округе Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом... Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме», - написал губернатор в Telegram-канале.

Артамонов сообщил, что пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в Ельце БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома, из-за взрыва было повреждено остекление в жилой части строения. Предварительно, никто не пострадал.

Также дрон упал на парковке одного из предприятий Ельца, произошел пожар, работников ближайших цехов эвакуировали.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 3 июля в Липецкой области уничтожили десять беспилотников ВСУ, пишет 360.ru.

