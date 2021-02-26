«Механизм» для Украины. В Германии назвали оптимальный сценарий для «Северного потока-2»

«Немецкое правительство говорит, что оно выполнило все обязательства, которое взяло на себя. Оно добилось того, что российский газ по-прежнему идет через территорию Украины. Теоретически "Северный поток-2" был построен, чтобы обогнуть Украину. Эта проблема решена. Украина следующие пять лет будет получать доходы от транспортировки российского газа через свою территорию. Кроме того, немцы будут закупать сжиженный газ в Америке. Пошли на большие уступки. И может быть, чтобы еще раз, чисто символически пойти американцам навстречу, Германия согласится обсудить "механизм" на случай, если Украина попадет под давление со стороны России. Как это на деле будет выглядеть, никто рассказать не может. Может, это будет снижение прокачки газа. Но немецкая сторона прекрасно понимает, что Украина может пойти на провокации агрессии со стороны России. И потом будет давить на немцев, чтобы они вводили санкции против России. Жалко, что американцы играют на стороне Украины, поддерживают ее в стремлении еще раз надавить на Россию, чтобы ее опять стали во всем обвинять», - сказал Рар.

По информации Handelsblatt, второй вариант - приостановка строительства на время переговоров с США. Обсуждается создание комиссии, в которую бы вошли представители США, ряда стран ЕС, в том числе Восточной Европы. Третий сценарий предусматривает значительное увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины и усиление кооперации в энергетической области, изучение возможностей поставок в будущем оттуда «зеленого» водорода. И четвертый - просто довести строительство до конца, несмотря на все угрозы и критику проекта.

Собеседник НСН считает, что эти варианты не проходят.

«Единственное, что немцы могут сделать, это предлагать Украине сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. И таким образом давить на Украину, чтобы она закрывала атомные электростанции. Вот это был бы путь. Но модернизировать газотранспортную сеть Украины европейцам не под силу. Тем более что Киев сам заявляет, что со временем хочет отказываться от российского газа. Зачем тогда модернизировать ГТС? Это абсурд. Второй вариант, мораторий, это предлагает Реттген (глава комитета Бундестага по внешней политике - прим. НСН ). Это предлагают противники "Северного потока-2" в надежде, что его можно в последний момент остановить. Никакого моратория не будет. Все разрешения на достройку последних километров даны. Четвертый вариант не устроит американцев. С Америкой ссориться никто не будет. Но и на положение вассала Германия не согласится. Думаю, будет комбинация первого и третьего пути», - заключил политолог.

Ранее Александр Рар в эфире НСН рассказал, что санкции против России не затронут газопровод «Северный поток-2».

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