В Тамбовской области три человека погибли при пожаре на предприятии

Три человека погибли после пожара на предприятии в Котовске Тамбовской области. Об этом заявил врио главы региона Евгений Первышов.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий», — написал чиновник в Telegram-канале.

В результате погибли три сотрудника организации, еще трое пострадали. Двое из них госпитализированы. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения технологических процессов. Возгорание было оперативно локализовано.

Ранее пожар произошел в подмосковном Солнечногорске во время работ в детском саду, сведений о пострадавших не поступало, пишет 360.ru.

