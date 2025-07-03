В Тамбовской области три человека погибли при пожаре на предприятии
Три человека погибли после пожара на предприятии в Котовске Тамбовской области. Об этом заявил врио главы региона Евгений Первышов.
«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий», — написал чиновник в Telegram-канале.
В результате погибли три сотрудника организации, еще трое пострадали. Двое из них госпитализированы. Предварительно, пожар произошел из-за нарушения технологических процессов. Возгорание было оперативно локализовано.
Ранее пожар произошел в подмосковном Солнечногорске во время работ в детском саду, сведений о пострадавших не поступало, пишет 360.ru.
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