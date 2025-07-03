Умер экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев

Бывший мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила администрация столицы Бурятии.

В сообщении отмечается, что градоначальник руководил Улан-Удэ в очень непростые годы.

«Под его руководством были реализованы значимые проекты, преобразившие облик столицы Бурятии. Его авторитет, опыт и профессионализм стали прочным фундаментом для дальнейшего развития Улан-Удэ», - подчеркнули в администрации. Айдаев работал мэром в 1998-2012 годах, также чиновник был депутатом Народного Хурала Бурятии I созыва и возглавлял Счетную палату при парламенте республики.

Ранее в возрасте 78 лет умер бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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