Axios: Госдеп не ведет переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»
Представители американского Госдепа отрицают ведение переговоров с Берлином о заключении неофициального соглашения, которое позволило бы завершить проект «Северный поток 2», сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
Ранее в США проходил брифинг, в котором участвовали представители госдепартамента и Конгресса, на котором заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что Вашингтон не ведет обсуждений с Берлином о дополнительной сделке.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о наиболее вероятном сценарии действий Германии - применении «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.
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