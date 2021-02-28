Axios: Госдеп не ведет переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

Представители американского Госдепа отрицают ведение переговоров с Берлином о заключении неофициального соглашения, которое позволило бы завершить проект «Северный поток 2», сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Ранее в США проходил брифинг, в котором участвовали представители госдепартамента и Конгресса, на котором заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что Вашингтон не ведет обсуждений с Берлином о дополнительной сделке.