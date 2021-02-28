Axios: Госдеп не ведет переговоры с Германией по «Северному потоку — 2»

Представители американского Госдепа отрицают ведение переговоров с Берлином о заключении неофициального соглашения, которое позволило бы завершить проект «Северный поток 2», сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Ранее в США проходил брифинг, в котором участвовали представители госдепартамента и Конгресса, на котором заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что Вашингтон не ведет обсуждений с Берлином о дополнительной сделке.

Wintershall Dea завершила финансирование проекта «Северный поток - 2»

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о наиболее вероятном сценарии действий Германии - применении «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2СШАГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры