В США начали проверку вышедшей из «Северного потока-2» компании

Оно затрагивает аспекты сотрудничества Baker Hughes с проектами, попавшими под санкции США. Компания предоставила комиссии всю запрошенную документацию и начала внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства страны.

Напомним, Baker Hughes и еще несколько немецких и американских предприятий в конце февраля вышли из проекта «Северный поток-2» в связи с американскими санкциями.

Накануне издание Handelsblatt сообщило, что ФРГ разработала четыре сценария в связи с развитием событий вокруг газопровода «Северный поток-2».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о наиболее вероятном сценарии действий Германии - применении «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.

«Немецкое правительство говорит, что оно выполнило все обязательства, которое взяло на себя. Оно добилось того, что российский газ по-прежнему идет через территорию Украины. Эта проблема решена. Украина следующие пять лет будет получать доходы от транспортировки российского газа через свою территорию. Кроме того, немцы будут закупать сжиженный газ в Америке. Пошли на большие уступки. Но немецкая сторона прекрасно понимает, что Украина может пойти на провокации агрессии со стороны России. И потом будет давить на немцев, чтобы они вводили санкции против России. Жалко, что американцы играют на стороне Украины, поддерживают ее в стремлении еще раз надавить на Россию, чтобы ее опять стали во всем обвинять», - сказал Рар.

