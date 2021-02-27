В США начали проверку вышедшей из «Северного потока-2» компании
Работу американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая якобы участвовала в проекте «Северный поток-2» проверяет комиссия по ценным бумагам и биржам США. О расследовании сообщает Reuters.
Оно затрагивает аспекты сотрудничества Baker Hughes с проектами, попавшими под санкции США. Компания предоставила комиссии всю запрошенную документацию и начала внутреннюю проверку соблюдения санкционного законодательства страны.
Напомним, Baker Hughes и еще несколько немецких и американских предприятий в конце февраля вышли из проекта «Северный поток-2» в связи с американскими санкциями.
Накануне издание Handelsblatt сообщило, что ФРГ разработала четыре сценария в связи с развитием событий вокруг газопровода «Северный поток-2».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о наиболее вероятном сценарии действий Германии - применении «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.
«Немецкое правительство говорит, что оно выполнило все обязательства, которое взяло на себя. Оно добилось того, что российский газ по-прежнему идет через территорию Украины. Эта проблема решена. Украина следующие пять лет будет получать доходы от транспортировки российского газа через свою территорию. Кроме того, немцы будут закупать сжиженный газ в Америке. Пошли на большие уступки. Но немецкая сторона прекрасно понимает, что Украина может пойти на провокации агрессии со стороны России. И потом будет давить на немцев, чтобы они вводили санкции против России. Жалко, что американцы играют на стороне Украины, поддерживают ее в стремлении еще раз надавить на Россию, чтобы ее опять стали во всем обвинять», - сказал Рар.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
- В США начали проверку вышедшей из «Северного потока-2» компании
- Президент Армении возразил по поводу отставки начальника Генштаба
- На Украине назвали причину пожара в больнице в Черновцах
- СМИ: МЧС проверяет сообщение о задымлении в башне «Москва-Сити»
- Лыжник Большунов победил в скиатлоне на чемпионате мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru