Украина или «Северный поток-2»? В Германии ответили Путину

«По планам США, Украина должна остаться транзитным государством и использовать эту монополию для давления на Россию. Это четко прослеживается с 2006 года, когда Украина перессорила Россию и Запад. Но таковы правила игры. Поэтому Россия и пошла на уступки, хотя не должна была этого делать. Иначе Москва могла лишиться возможности продавать дополнительный объем газа через «Северный поток-2» на Запад, прокачивая его через территорию Украины», - отметил он.

Рар объяснил, что логика в этом скорее геополитическая, чем коммерческая.

«Ведь сама Украина отказывается от российского газа и требует реверс. Это абсурд, но это геополитика. Капризные американцы просто поставили такие условия. Если Украина останется в игре, то США не будут вводить санкции против «Северного потока-2», - считает он.

По его словам, Германия вынуждена выбирать между «Северным потоком-2» и США.