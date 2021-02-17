Украина или «Северный поток-2»? В Германии ответили Путину
Немецкий политолог в эфире НСН заявил, что США хочет заставить Россию платить Украине за транзит газа, так как иначе спасать Киев придется Вашингтону.
Москву хотят заставить платить за геополитической проект Запада под названием «Украина», заявил президент России Владимир Путин. По его словам, именно поэтому «всё так крутится» вокруг строительства «Северного потока-2».
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что США хочет оставить Украину в энергетической игре ради своих геополитических интересов.
«По планам США, Украина должна остаться транзитным государством и использовать эту монополию для давления на Россию. Это четко прослеживается с 2006 года, когда Украина перессорила Россию и Запад. Но таковы правила игры. Поэтому Россия и пошла на уступки, хотя не должна была этого делать. Иначе Москва могла лишиться возможности продавать дополнительный объем газа через «Северный поток-2» на Запад, прокачивая его через территорию Украины», - отметил он.
Рар объяснил, что логика в этом скорее геополитическая, чем коммерческая.
«Ведь сама Украина отказывается от российского газа и требует реверс. Это абсурд, но это геополитика. Капризные американцы просто поставили такие условия. Если Украина останется в игре, то США не будут вводить санкции против «Северного потока-2», - считает он.
По его словам, Германия вынуждена выбирать между «Северным потоком-2» и США.
«Естественно, «Северный поток-2» для Германии очень важен. Он делает ее распределителем европейского газа. Но при этом Берлину важно не перессориться с США, не стать штрейкбрехером внутри ЕС. Но геополитика – это реальность. США не хочет, чтобы экономика Украины рухнула. Иначе Вашингтону придется кредитовать ее, а так пусть Россия платит за транзит. Это очень удобно США. Германия не может все время бороться с Вашингтоном, она просто проиграет. Поэтому необходимы компромиссы», - заключил собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация считает «Северный поток-2» плохой сделкой, так как «она разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями».
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