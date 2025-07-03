В Иркутске два человека пострадали при нападении мужчины с ножом в больнице
Мужчина с ножом напал на сотрудников в больнице в Иркутске, ранения получили две женщины. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошел утром в четверг в больнице №8 в Ленинском округе Иркутска. Вооруженный мужчина напал на медперсонал и ранил двух женщин ножом. Пострадавших госпитализировали, подозреваемый задержан.
После ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи проводят необходимые следственные действия.
По информации Иркутской областной прокуратуры, при нападении пострадали заместитель главного врача и одна из сотрудниц больницы. Позже глава региона Игорь Кобзев уточнил, что вторая пострадавшая - секретарь медучреждения. Раненые находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.
Ранее в Каменске-Уральском неизвестный напал на женщину 1985 года рождения, ранив ее ножом, пострадавшую увезли в больницу, пишет Ura.ru.
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