В Иркутске два человека пострадали при нападении мужчины с ножом в больнице

Мужчина с ножом напал на сотрудников в больнице в Иркутске, ранения получили две женщины. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром в четверг в больнице №8 в Ленинском округе Иркутска. Вооруженный мужчина напал на медперсонал и ранил двух женщин ножом. Пострадавших госпитализировали, подозреваемый задержан.

После ЧП возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи проводят необходимые следственные действия.

По информации Иркутской областной прокуратуры, при нападении пострадали заместитель главного врача и одна из сотрудниц больницы. Позже глава региона Игорь Кобзев уточнил, что вторая пострадавшая - секретарь медучреждения. Раненые находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

Ранее в Каменске-Уральском неизвестный напал на женщину 1985 года рождения, ранив ее ножом, пострадавшую увезли в больницу, пишет Ura.ru.

