Глава Воронежской области рассказал о разрушениях после атаки БПЛА

Разрушения на земле зафиксированы после отражения атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над областью сбили 22 беспилотника ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

«В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну», - написал Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, зафиксирован обрыв на линии электропередачи, одно село временно осталось без электричества.

Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежская Область

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