Глава Воронежской области рассказал о разрушениях после атаки БПЛА
3 июля 202508:59
Разрушения на земле зафиксированы после отражения атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью над областью сбили 22 беспилотника ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
«В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном частном доме и в одной квартире выбито по одному окну», - написал Гусев в Telegram-канале.
Кроме того, зафиксирован обрыв на линии электропередачи, одно село временно осталось без электричества.
Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru