В ФРГ опасаются исков на фоне остановки «Северного потока-2»
Если Германия остановит реализацию «Северного потока-2», ей могут предъявить иски о компенсации. Об этом предупредила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью газете Welt am Sonntag.
«Если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», — цитирует министра RT.
Она подчеркнула необходимость газа для Германии и в следующем десятилетии. При этом политик поддерживает проект по причинам энергоменеджмента.
«Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа», — сказала Шульце.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о наиболее вероятном сценарии действий Германии в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа - применении «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку-2» .
«Немецкое правительство говорит, что оно выполнило все обязательства, которое взяло на себя. Оно добилось того, что российский газ по-прежнему идет через территорию Украины. Эта проблема решена. Украина следующие пять лет будет получать доходы от транспортировки российского газа через свою территорию. Кроме того, немцы будут закупать сжиженный газ в Америке. Пошли на большие уступки. Но немецкая сторона прекрасно понимает, что Украина может пойти на провокации агрессии со стороны России. И потом будет давить на немцев, чтобы они вводили санкции против России. Жалко, что американцы играют на стороне Украины, поддерживают ее в стремлении еще раз надавить на Россию, чтобы ее опять стали во всем обвинять», - сказал Рар.
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