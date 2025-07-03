Марочко: ВСУ минируют улицы в Купянске
ВСУ готовят Купянск в Харьковской области к боевым действиям. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, украинские вооруженные формирования ставят на дорогах в городе минные шлагбаумы и противотанковые «ежи», оборудуют долговременные огневые точки в домах. Марочко подчеркнул, что в Купянске еще остаются мирные жители, минирование представляет большую опасность для них.
«Уже зафиксирован смертельный случай: при срабатывании МОН-50 на улице 1 Мая погиб пожилой мужчина», - поделился эксперт.
Ранее Марочко заявил, что российские военные улучшили позиции в районе Купянска и ежедневно сокращают контролируемую ВСУ зону, пишет 360.ru.
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