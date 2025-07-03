СМИ: Трампа заподозрили в деменции
Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после слов на пресс-конференции, ответ политика «вызвал опасения по поводу его психического здоровья». Об этом сообщил таблоид Daily Star.
«Он, по-видимому, назвал себя "заключенным" и заявил, что ему предстоит провести "много времени" в новой тюрьме "Аллигаторовый Алькатрас"», — отмечается в материале.
На пресс-конференции во время открытия во Флориде центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» Трамп, говоря о том, как долго задержанные будут оставаться в центре, ответил, что будет «проводить там много времени». Также политик назвал Флориду своим родным штатом.
Ранее сторонники Трампа предположили, что президент мог отравиться через иглу с ядом в микрофоне, которым политика случайно ударила журналистка на Объединенной базе Эндрюс, пишет 360.ru.
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