СМИ: Трампа заподозрили в деменции

Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после слов на пресс-конференции, ответ политика «вызвал опасения по поводу его психического здоровья». Об этом сообщил таблоид Daily Star.

«Он, по-видимому, назвал себя "заключенным" и заявил, что ему предстоит провести "много времени" в новой тюрьме "Аллигаторовый Алькатрас"», — отмечается в материале.

На пресс-конференции во время открытия во Флориде центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» Трамп, говоря о том, как долго задержанные будут оставаться в центре, ответил, что будет «проводить там много времени». Также политик назвал Флориду своим родным штатом.

Ранее сторонники Трампа предположили, что президент мог отравиться через иглу с ядом в микрофоне, которым политика случайно ударила журналистка на Объединенной базе Эндрюс, пишет 360.ru.

