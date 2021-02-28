Немецкий дипломат предложил три сценария для завершения строительства «Северного потока – 2»
Чтобы Германии избежать огромных исков о возмещении ущерба, не следует препятствовать завершению газопровода «Северный поток-2» или вводить мораторий на его строительство. Вместо это можно воспользоваться тремя другими сценариями, заявил бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер журналу Der Spiegel.
Ишингер предложил свое видение развитие событий. Так, известный немецкий эксперт считает, что газопровод «Северный поток-2» следует оснастить механизмом экстренной остановки работы. Также он рекомендует заключить между ЕС и США договор о переходе к возобновляемым источникам энергии в ближайший период. Третьим вариантом развития событий Ишингер назвал понуждение России через «Газпром» к улучшению отношений с ЕС, По мнению экс-посла, таким образом Россия и Евросоюз дадут новый импульс для завершения газопровода.
«В любом случае Берлину нужно тесно работать с партнерами в Европейском союзе, с Украиной и Вашингтоном», - цитирует эксперта ТАСС.
Ранее 28 февраля министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью газете Welt am Sonntag предупредила, что Германию ожидают иски о компенсации, если власти остановят строительство газопровода «Северный поток-2».
Напомним, немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил сложность положения Германии в ситуации с газопроводом.
«Естественно, «Северный поток-2» для Германии очень важен. Он делает ее распределителем европейского газа. Но при этом Берлину важно не перессориться с США, не стать штрейкбрехером внутри ЕС. Но геополитика – это реальность. США не хочет, чтобы экономика Украины рухнула. Иначе Вашингтону придется кредитовать ее, а так пусть Россия платит за транзит. Это очень удобно США. Германия не может все время бороться с Вашингтоном, она просто проиграет. Поэтому необходимы компромиссы», - заключил собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 359 / сут.
Умерли
86 122+379 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 391 / сут.
- Немецкий дипломат предложил три сценария для завершения строительства «Северного потока – 2»
- В ОНК подтвердили доставку Навального в колонию Владимирской области
- Хинштейн пожаловался на взлом аккаунта в Twitter
- Генсек СЕ подчеркнула роль России в работе по защите прав человека
- В ФРГ опасаются исков на фоне остановки «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru