Немецкий дипломат предложил три сценария для завершения строительства «Северного потока – 2»

Ишингер предложил свое видение развитие событий. Так, известный немецкий эксперт считает, что газопровод «Северный поток-2» следует оснастить механизмом экстренной остановки работы. Также он рекомендует заключить между ЕС и США договор о переходе к возобновляемым источникам энергии в ближайший период. Третьим вариантом развития событий Ишингер назвал понуждение России через «Газпром» к улучшению отношений с ЕС, По мнению экс-посла, таким образом Россия и Евросоюз дадут новый импульс для завершения газопровода.

«В любом случае Берлину нужно тесно работать с партнерами в Европейском союзе, с Украиной и Вашингтоном», - цитирует эксперта ТАСС.

Ранее 28 февраля министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью газете Welt am Sonntag предупредила, что Германию ожидают иски о компенсации, если власти остановят строительство газопровода «Северный поток-2».

Напомним, немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил сложность положения Германии в ситуации с газопроводом.

«Естественно, «Северный поток-2» для Германии очень важен. Он делает ее распределителем европейского газа. Но при этом Берлину важно не перессориться с США, не стать штрейкбрехером внутри ЕС. Но геополитика – это реальность. США не хочет, чтобы экономика Украины рухнула. Иначе Вашингтону придется кредитовать ее, а так пусть Россия платит за транзит. Это очень удобно США. Германия не может все время бороться с Вашингтоном, она просто проиграет. Поэтому необходимы компромиссы», - заключил собеседник НСН.

