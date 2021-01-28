В Совфеде назвали условие отмены российских контрсанкций
Европейцам следует твёрдо защищать свои интересы перед США: страны ЕС более уязвимы к экономическим санкциям, чем Россия, но Москва не пойдёт на послабления первой, заявил в эфире НСН сенатор Владимир Джабаров.
Санкции нанесли ущерб не только России, но и странам Евросоюза, однако Москва отменит свои ограничения лишь тогда, когда к уступкам в этом направлении будут готовы европейцы. Тем не менее, некоторые страны ЕС могут не рассчитывать на послабления даже в этом случае, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Россия никогда не была инициатором санкций. Если мы почувствуем, что немцы готовы какие-то санкции смягчить или отменить, мы всегда пойдем им навстречу. Но как можно отменять санкции против стран Балтии, которые на любом международном форуме, на любой площадке пытаются навесить на Россию все, что можно и нельзя? Мы продолжаем с ними частично торговать, покупать их товары, которые никому на Западе не нужны. Молочка из Литвы, например. У них логистика завязана на Россию, они зарабатывают огромные деньги через свои порты. Мы реально им помогаем. То есть они едят с этой руки, а с другой стороны, пытаются ее укусить. Так нельзя, потому что политика мешает экономике, нормальным отношениям», - отметил вместе с тем парламентарий.
Ранее депутат неонацистской партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге Антон Фризен в интервью РИА «Новости» назвал «плачевным» эффект от санкций Евросоюза против России. По его словам, ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР».
Джабаров в разговоре с НСН признал, что российская экономика ощутила последствия этих санкций, однако отметил, что страны Запада более уязвимы к подобным ограничениям.
«Сказать, что России не нанесен никакой ущерб, я не могу. Что-то мы потеряли. Но то, на что рассчитывали американцы, когда накладывали эти санкции, они не получили. Более того, в некоторых сферах мы хорошо продвинулись вперед. В сельском хозяйстве, в машиностроении, в оборонке мы стали двигаться быстрее, потому что отказались от импортных комплектующих, стали производить свое. Самое главное, что Россия - страна абсолютно самодостаточная. У нас есть энергоресурсы, огромные минеральные ресурсы, земля благодатная, все климатические пояса. Мы можем себя сами даже в самую тяжелую минуту прокормить. А на Западе все очень тесно связано с рынком. Немецкая промышленность высокоэффективная, высокопроизводительная. Но малейший сбой приводит к потерям», - отметил Джабаров.
По его мнению, европейцам нужно твердо защищать свои интересы перед американцами. «Если немцы не проявят твердость, и «Северный поток-2» заглохнет, то мы потеряем какие-то деньги. Но немецкая экономика еще просядет, потому что покупать сжиженный газ из Соединенных Штатов минимум на 30% дороже. Это еще ударит по конкурентоспособности немецких товаров. Чем быстрее это поймут европейцы, и скажут американцам, что дальше так двигаться невозможно, тем будет лучше», - добавил сенатор.
Ранее Владимир Джабаров в эфире НСН дал свой рецепт разрешения конфликта России и Украины.
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