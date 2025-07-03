Ростех запустит токен RUBx и платежную платформу RT-Pay
Госкорпорация «Ростех» намерена в 2025 году запустить свой токен RUBx и платежную платформу RT-Pay. Об этом говорится в сообщении организации.
Как отметил заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров, каждый токен подкреплен реальными обязательствами в рублях, их соотношение составляет один к одному. По данным госкорпорации, платформу RT-Pay встроят в банковскую инфраструктуру. Система позволит проводить расчеты в цифровой среде, взаимодействовать с внешними кошельками либо смарт-контрактами. RT-Pay соответствует законодательству РФ, в том числе требованиям Банка России, мерам по предотвращению отмывания средств и финансирования терроризма.
По словам руководителя проекта RUBx Дмитрия Шумаева, платформу будут внедрять поэтапно, учитывая потребности секторов экономики.
«Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и интеграции с существующей финансовой инфраструктурой. В будущем экосистема может стать основой для целого ряда инновационных финансовых сервисов и услуг», - указал эксперт.
Ранее «Ростех» начал поставки новейших зенитных управляемых мини-ракет для комплексов семейства «Панцирь», напоминает РЕН ТВ.
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