Ростех запустит токен RUBx и платежную платформу RT-Pay

Госкорпорация «Ростех» намерена в 2025 году запустить свой токен RUBx и платежную платформу RT-Pay. Об этом говорится в сообщении организации.

Как отметил заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров, каждый токен подкреплен реальными обязательствами в рублях, их соотношение составляет один к одному. По данным госкорпорации, платформу RT-Pay встроят в банковскую инфраструктуру. Система позволит проводить расчеты в цифровой среде, взаимодействовать с внешними кошельками либо смарт-контрактами. RT-Pay соответствует законодательству РФ, в том числе требованиям Банка России, мерам по предотвращению отмывания средств и финансирования терроризма.

По словам руководителя проекта RUBx Дмитрия Шумаева, платформу будут внедрять поэтапно, учитывая потребности секторов экономики.

«Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и интеграции с существующей финансовой инфраструктурой. В будущем экосистема может стать основой для целого ряда инновационных финансовых сервисов и услуг», - указал эксперт.

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