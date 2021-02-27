S&P: Российской экономике грозит три риска
Рейтинговой оценке состояния российской экономике угрожают три риска, считают специалисты кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings. Об этом пишет РБК.
По мнению экспертов агентства, речь идет о возможном ужесточении западных санкций, разбалансировке макрополитики и внутриполитической волатильности, отмечает RT.
При этом крайних мер со стороны США, как, например, запрета на торговлю суверенным долгом на вторичном рынке, опасаться не стоит, считает ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов.
Наиболее вероятны выборочные ограничения против отдельных персон, несистемных банков и неэнергетических компаний. Это, по его мнению, базовый санкционный сценарий.
Напомним, помимо уже введенных против России санкций из-за Крыма, администрация Джо Байдена определилась с тремя новыми направлениями «санкционных атак»: из-за дела Навального; из-за хакерских атак на США; из-за нарушения обязательств, касающихся химического оружия.
В США 19 февраля заявили, что не намерены включать в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2», немецкие компании. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, почему Америка отказалась от идеи вводить санкции против союзников.
«Решение не вводить санкции сейчас вполне разумно. Причина этого банальная – вы можете выстрелить в своего союзника лишь раз, потому что второй раз вы будете стрелять уже в своего врага. Если США введут санкции против немецких компаний, они как минимум развяжут мощное торговое противостояние. Так что отказ от санкций против Германии даже ожидаем», - сказал Фролов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 534 / сут.
Умерли
85 743+439 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 020 / сут.
- В Риме началось расследование посреднического предложения на поставку «Спутника V»
- ТНТ удалил пародию на Соловьева и Киселёва со всех своих сервисов
- S&P: Российской экономике грозит три риска
- Западные дипломаты возложили цветы на место убийства Немцова
- В Москве добровольцев начали вакцинировать «Спутником Лайт»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru