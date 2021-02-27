S&P: Российской экономике грозит три риска

По мнению экспертов агентства, речь идет о возможном ужесточении западных санкций, разбалансировке макрополитики и внутриполитической волатильности, отмечает RT.

При этом крайних мер со стороны США, как, например, запрета на торговлю суверенным долгом на вторичном рынке, опасаться не стоит, считает ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов.

Наиболее вероятны выборочные ограничения против отдельных персон, несистемных банков и неэнергетических компаний. Это, по его мнению, базовый санкционный сценарий.

Напомним, помимо уже введенных против России санкций из-за Крыма, администрация Джо Байдена определилась с тремя новыми направлениями «санкционных атак»: из-за дела Навального; из-за хакерских атак на США; из-за нарушения обязательств, касающихся химического оружия.

В США 19 февраля заявили, что не намерены включать в список санкций, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2», немецкие компании. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, почему Америка отказалась от идеи вводить санкции против союзников.

«Решение не вводить санкции сейчас вполне разумно. Причина этого банальная – вы можете выстрелить в своего союзника лишь раз, потому что второй раз вы будете стрелять уже в своего врага. Если США введут санкции против немецких компаний, они как минимум развяжут мощное торговое противостояние. Так что отказ от санкций против Германии даже ожидаем», - сказал Фролов.

