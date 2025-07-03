Над Россией ночью уничтожили 69 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО ликвидировали 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
Как уточнило министерство, 27 дронов сбили в Белгородской области, 22 – в Воронежской, десять – в Липецкой, восемь – в Курской. Еще два БПЛА уничтожили над территорией Крыма.
Ранее в Ельце Липецкой области дрон ВСУ атаковал строящуюся секцию многоквартирного дома, где не было жильцов. Взрывной волной выбило стекла в жилой части здания, пишет Ura.ru.
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