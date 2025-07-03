Савельев: Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут
Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) составит 2 часа 15 минут, сообщает RT со ссылкой на заявление вице-премьер России Виталия Савельева.
По его словам, поезд будет достигать максимальной скорости в 400 км/ч. Первый участок высокоскоростной магистрали от Зеленограда до Твери будет использоваться как тестовый полигон для испытаний отечественных поездов, который разрабатывается на заводе «Уральские локомотивы».
Савельев отметил, что поставка первых двух составов синхронизирована со сроками окончания строительства.
Как ожидается, «Уральские локомотивы» завершат строительство производства для поездов высокоскоростной магистрали до конца 2026 года. Сборку первого образца поезда начнут в 2026-м, в 2028-м планируется получение сертификата соответствия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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