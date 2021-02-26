Политолог сообщил об ошибке Киева из-за «Северного потока – 2»

Как отметил политолог, в ЕС хотят, чтобы Украина была надежным посредником при транзите российского газа в европейские страны. При этом Европа, по словам Рара, также хочет, чтобы украинские власти выстроил при этом конструктивные контакты с Москвой.

На днях Украинский президент Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству российского газопровода «Северный поток-2», привлекая к этому мировое сообщество, сообщается на официальном сайте офиса лидера Украины.

По словам Зеленского, проект - «ловушка для всей Европы», который нельзя допустить.

