Политолог сообщил об ошибке Киева из-за «Северного потока – 2»
Немецкий политолог Александр Рар назвал ошибку Украины из-за газопровода «Северный поток — 2».
«Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой — американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Как отметил политолог, в ЕС хотят, чтобы Украина была надежным посредником при транзите российского газа в европейские страны. При этом Европа, по словам Рара, также хочет, чтобы украинские власти выстроил при этом конструктивные контакты с Москвой.
На днях Украинский президент Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству российского газопровода «Северный поток-2», привлекая к этому мировое сообщество, сообщается на официальном сайте офиса лидера Украины.
По словам Зеленского, проект - «ловушка для всей Европы», который нельзя допустить.
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