Признавать или присоединять? В России решают судьбу Донбасса
Часть политиков призывает признать независимость ДНР и ЛНР, часть общественных деятелей выступает за их присоединение, но у второго варианта есть и противники.
19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировал обращение депутатов, назвав его логичным и обоснованным.
«Да, мы направили это обращение. Я много раз заявлял, давно надо было принять это решение. Оно вполне обосновано и логично. Во–первых, там состоялся в своё время референдум, в соответствии с которым они получили статус независимости и активно трудятся. Во-вторых, Донбасс строился и развивался всеми силами великой советской державы. Там построено более 500 предприятий. Мои земляки-орловцы все участвовали. У меня полдеревни ездили туда на заработки», - рассказал глава партии.
Политик напомнил, что многие жители Донбасса получили гражданство РФ.
«Там почти 600 тысяч граждан имеют российские паспорта и российское гражданство, участвовали в выборах, избирали, в том числе и нашу законодательную власть. Надо признавать и двигаться дальше. Вполне естественный и нормальный процесс» - отметил он.
Глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов уже заявил, что члены фракции в Государственной думе могут проголосовать за проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Подобные инициативы звучали и раньше - правда, больше в контексте присоединения и интеграции, а не признания самостоятельности. Так, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке в январе 2021 года, призвала «Россию-матушку» забрать Донбасс «домой», чтобы он стал «частью своей огромной, великой, нашей родины».
Однако телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН выступил категорически против рассмотрения вопроса о присоединении Донбасса к России. Комментируя выступление Симоньян, Познер подчеркнул, что Донбасс принадлежит Украине.
«Как де-юре, так и де-факто. В этом не должно быть никаких сомнений ни у кого. Присоединять часть чужой территории – это самая непосредственная агрессия. Любой человек, кто такое предлагает, либо провокатор, либо не очень умен. Я категорически против того, чтобы даже рассматривался этот вопрос», - отметил он.
На следующий день после выступления Симоньян пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля. При этом, по его словам, Россия последовательно защищает русскоязычное население Донбасса и продолжит это делать.
Тогда же первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН предположил, что России не нужно присоединять Донбасс как по экономическим, так и по политическим причинам.
«Думаю, что смысла в этом абсолютно никакого нет. Что мы достигнем, кроме обострения международной обстановки? Мы облегчили вступление в гражданство. Кто хотел, вступил. Там уже порядка 500 тысяч. Но государственность, это иное. Это освоение территории. Способна ли сейчас Россия взять на себя такие дополнительные расходы? Даже не в деньгах дело. Зачем брать? Донбасс самоорганизовался - прекрасно. Никто на него сейчас не нападает. Если будет военное вмешательство Украины, надо смотреть, как это будет развиваться», — пояснил парламентарий.
Политики из самопровозглашенных республик поддерживают интеграцию с Россией. Большинство жителей Донбасса выступят за интеграцию или вхождение в состав России, если соответствующий референдум будет проведен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.
«Сегодня на территории республик Донбасса другой защиты и другого братского народа, чем русский, не видят. Мы живем восьмой год в состоянии войны, получали защиту и помощь только от России, и рассчитываем на это. Поэтому, я думаю, что достаточно большой процент людей на территории Донбасса, если будет референдум, проголосуют за то, чтобы быть в союзных отношениях, в близких отношениях, в составе – в зависимости от постановки вопроса, форма может обсуждаться, но то, что это с Россией, - это факт», - сказал Мирошник.
В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все жители самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР) смогут получить российское гражданство.
«Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек. Получат все», — заявил Пушилин.
А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины, стороны смотрят друг на друга с ненавистью.
«Ситуация на Донбассе – это заморозка. Если внимательно послушать, что хочет Украина, понятно, что Россия такого не хочет. Неоднократно Путин заявлял, что, если Украина начнет наступление на Донбассе, он этого не допустит. Если послушать лидеров ДНР и ЛНР, они неоднократно заявляли, что они хотят, чтобы их включили в состав России. Если говорить о руководстве этих республик, они не хотят никаких минских соглашений, в принципе, как и руководство Украины, честно говоря. ДНР и ЛНР устроило хотя бы признание их независимости со стороны России», - отметил Охрименко.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 января на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что у конфликта в Донбассе есть только дипломатический вариант решения.
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