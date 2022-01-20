Признавать или присоединять? В России решают судьбу Донбасса

Однако телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН выступил категорически против рассмотрения вопроса о присоединении Донбасса к России. Комментируя выступление Симоньян, Познер подчеркнул, что Донбасс принадлежит Украине.



«Как де-юре, так и де-факто. В этом не должно быть никаких сомнений ни у кого. Присоединять часть чужой территории – это самая непосредственная агрессия. Любой человек, кто такое предлагает, либо провокатор, либо не очень умен. Я категорически против того, чтобы даже рассматривался этот вопрос», - отметил он.

На следующий день после выступления Симоньян пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля. При этом, по его словам, Россия последовательно защищает русскоязычное население Донбасса и продолжит это делать.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН предположил, что России не нужно присоединять Донбасс как по экономическим, так и по политическим причинам.



«Думаю, что смысла в этом абсолютно никакого нет. Что мы достигнем, кроме обострения международной обстановки? Мы облегчили вступление в гражданство. Кто хотел, вступил. Там уже порядка 500 тысяч. Но государственность, это иное. Это освоение территории. Способна ли сейчас Россия взять на себя такие дополнительные расходы? Даже не в деньгах дело. Зачем брать? Донбасс самоорганизовался - прекрасно. Никто на него сейчас не нападает. Если будет военное вмешательство Украины, надо смотреть, как это будет развиваться», — пояснил парламентарий.

Политики из самопровозглашенных республик поддерживают интеграцию с Россией. Большинство жителей Донбасса выступят за интеграцию или вхождение в состав России, если соответствующий референдум будет проведен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

«Сегодня на территории республик Донбасса другой защиты и другого братского народа, чем русский, не видят. Мы живем восьмой год в состоянии войны, получали защиту и помощь только от России, и рассчитываем на это. Поэтому, я думаю, что достаточно большой процент людей на территории Донбасса, если будет референдум, проголосуют за то, чтобы быть в союзных отношениях, в близких отношениях, в составе – в зависимости от постановки вопроса, форма может обсуждаться, но то, что это с Россией, - это факт», - сказал Мирошник.