«Дело не в деньгах». В Госдуме выступили против присоединения Донбасса
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике оценил в эфире НСН новые украинские санкции и перспективу присоединения ДНР и ЛНР.
Украина ввела новые санкции против юридических и физических лиц из России. Президент страны Владимир Зеленский утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Между тем одно из решений СНБО засекречено. Также не сообщается, кто именно из россиян попал под ограничения.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН рассказал о значении новых украинских санкций.
«Совершенно символический жест. Санкции Украины, мягко говоря, никого не беспокоят. Я считаю, что это просто нужно чтоб обозначить противостояние. Что Украина проводит санкционную политику совместно с Соединёнными Штатами», — отметил Калашников.
По его мнению, России не нужно принимать ответные шаги, например, присоединять Донбасс, как накануне предложила главред RT Маргарита Симоньян.
«Думаю, что смысла в этом абсолютно никакого нет. Что мы достигнем, кроме обострения международной обстановки? Мы облегчили вступление в гражданство. Кто хотел, вступил. Там уже порядка 500 тысяч. Но государственность, это иное. Это освоение территории. Способна ли сейчас Россия взять на себя такие дополнительные расходы? Даже не в деньгах дело. Зачем брать? Донбасс самоорганизовался - прекрасно. Никто на него сейчас не нападает. Если будет военное вмешательство Украины, надо смотреть, как это будет развиваться», — пояснил парламентарий.
Ранее замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала.
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