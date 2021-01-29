«Дело не в деньгах». В Госдуме выступили против присоединения Донбасса

Украина ввела новые санкции против юридических и физических лиц из России. Президент страны Владимир Зеленский утвердил соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)



Между тем одно из решений СНБО засекречено. Также не сообщается, кто именно из россиян попал под ограничения.



Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН рассказал о значении новых украинских санкций.

«Совершенно символический жест. Санкции Украины, мягко говоря, никого не беспокоят. Я считаю, что это просто нужно чтоб обозначить противостояние. Что Украина проводит санкционную политику совместно с Соединёнными Штатами», — отметил Калашников.