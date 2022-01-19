Эсеры готовы поддержать обращение фракции КПРФ к Путину о признании ДНР и ЛНР

Фракция «Справедливая Россия - За правду» в Государственной думе может проголосовать за проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такую точку зрения озвучил глава фракции Сергей Миронов.

Ранее сегодня стало известно, что народные избранники от КПРФ внесли в нижнюю палату проект соответствующего обращения к главе государства. Миронов напомнил в связи с этим, что его партия еще в мае 2014 года признала республики Донбасса, передает РИА Новости.