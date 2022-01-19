Эсеры готовы поддержать обращение фракции КПРФ к Путину о признании ДНР и ЛНР
Фракция «Справедливая Россия - За правду» в Государственной думе может проголосовать за проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такую точку зрения озвучил глава фракции Сергей Миронов.
Ранее сегодня стало известно, что народные избранники от КПРФ внесли в нижнюю палату проект соответствующего обращения к главе государства. Миронов напомнил в связи с этим, что его партия еще в мае 2014 года признала республики Донбасса, передает РИА Новости.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» лидер КПРФ Геннадий Зюганов, решение о признании ЛНР и ДНР необходимо было принять уже давно по аналогичному примеру с Абхазией и Южной Осетией. При этом, по словам Зюганова, на мнение Запада не стоит оглядываться в этом вопросе, поскольку он и так вводит и продлевает санкции против России.
В Кремле пока не знакомы с проектом обращения депутатов к Владимиру Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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