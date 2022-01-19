«Турция на стороне НАТО»: Зачем Эрдоган вызвался посредником между Россией и Украиной

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын 19 января заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, Турция готова «сыграть любую роль», чтобы снизить напряженность между странами.

«Любая дипломатическая деятельность гораздо лучше, чем какие-либо столкновения, тем более вооруженные. Турция до этого тоже предлагала свое посредничество. У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. И, естественно, как государство, имеющее хорошие двусторонние отношения как с одной, так и с другой страной, Турция заинтересована в нормализации отношений. Опять же, инициатива турецкой стороны направлена на разрешение проблем путем договоренностей. Стороны должны договариваться в любом случае. Инициативу Турции можно понять, но здесь не все зависит от Турции. Все зависит еще от того, на сколько российская и украинская стороны готовы к таким встречам, на сколько они на самом деле заинтересованы в этом», - сказал Торгул.

Политолог подчеркнул, что конфликты в соседних странах всегда отражаются на экономической и политической составляющей Турции.