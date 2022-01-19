«Турция на стороне НАТО»: Зачем Эрдоган вызвался посредником между Россией и Украиной
Любые дипломатические переговоры лучше, чем вооруженные столкновения, заявил политолог Исмаил Торгул.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в нормализации отношений между Украиной и Россией, но, если у НАТО будут серьезные конфликты с российской стороной, Турция вынуждена будет встать на сторону альянса, заявил политолог, профессор университета Кахраманмараш Исмаил Торгул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын 19 января заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, Турция готова «сыграть любую роль», чтобы снизить напряженность между странами.
«Любая дипломатическая деятельность гораздо лучше, чем какие-либо столкновения, тем более вооруженные. Турция до этого тоже предлагала свое посредничество. У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. И, естественно, как государство, имеющее хорошие двусторонние отношения как с одной, так и с другой страной, Турция заинтересована в нормализации отношений. Опять же, инициатива турецкой стороны направлена на разрешение проблем путем договоренностей. Стороны должны договариваться в любом случае. Инициативу Турции можно понять, но здесь не все зависит от Турции. Все зависит еще от того, на сколько российская и украинская стороны готовы к таким встречам, на сколько они на самом деле заинтересованы в этом», - сказал Торгул.
Политолог подчеркнул, что конфликты в соседних странах всегда отражаются на экономической и политической составляющей Турции.
«Я думаю, что договоренности имеют шанс. Когда создаются проблемы между Турцией и Россией, президенты прилетают и тет-а-тет пытаются наладить отношения. Странам есть о чем поговорить, тем более без Запада. Но несмотря на то, что у Турции хорошие отношения с Россией, Турция является членом НАТО. И в любом конфликте между сторонами Турция вынуждена будет избрать сторону альянса, потому что есть определенные договоренности. Поэтому, чтобы избежать вот таких нехороших нюансов, Турция пытается наладить именно такие контакты», - резюмировал Торгул.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что «плодотворные беседы» РФ с Турцией по вопросу Украины могут закончиться присоединением черноморских проливов к России.
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