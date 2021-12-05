Пушилин: Российское гражданство получат все жители ДНР
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, жители самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР) смогут получить российское гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек. Получат все», — заявил Пушилин.
Ранее лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН рассказал, что для него значит получение паспорта Донецкой народной республики.
«Для меня стать гражданином Донецкой народной республики означает еще раз присягнуть России. Причем присягнуть самому сердцу России. Донбасс - это сердце, это передовая, это фронтир русского мира. Мы все донецкие, мы все луганские! Поэтому мы русские! Именно это для меня и означает получение паспорта Донецкой народной республики. Пусть это будет примером для всей нашей элиты, для всех наших медийных персон, для всех наших общественных деятелей. Что если уж иметь другой паспорт, то только паспорт Донбасса. Все остальные паспорта это в высшей мере фарисейство», - заявил он.
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