КПРФ предложила признать независимость ДНР и ЛНР

Отмечается, что признание независимости ДНР и ЛНР создаст основания помогать обеспечивать защиту их народов от внешних угроз.

Также в КПРФ уверены в необходимости проведения переговоров с руководством ДНР и ЛНР для обсуждения вопросов всестороннего сотрудничества.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели проекта обращения.

