КПРФ предложила признать независимость ДНР и ЛНР

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Текст документа опубликован в думской электронной базе, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что признание независимости ДНР и ЛНР создаст основания помогать обеспечивать защиту их народов от внешних угроз.

Также в КПРФ уверены в необходимости проведения переговоров с руководством ДНР и ЛНР для обсуждения вопросов всестороннего сотрудничества.

В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели проекта обращения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЛНРДНР
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