КПРФ предложила признать независимость ДНР и ЛНР
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму на рассмотрение проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Текст документа опубликован в думской электронной базе, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что признание независимости ДНР и ЛНР создаст основания помогать обеспечивать защиту их народов от внешних угроз.
Также в КПРФ уверены в необходимости проведения переговоров с руководством ДНР и ЛНР для обсуждения вопросов всестороннего сотрудничества.
В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели проекта обращения.
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