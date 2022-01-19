В МИД Украины назвали единственный вариант решения конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 января на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что у конфликта в Донбассе есть только дипломатический вариант решения.
«Если РФ действительно искренне хочет политического урегулирования – она должна продолжить переговоры с США, с НАТО и странами-участниками "нормандского формата" о решении этого конфликта», - сказал Кулеба.
По его словам, усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия пошла по пути дипломатического урегулирования.
Ранее представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, Турция готова «сыграть любую роль», чтобы снизить напряженность между странами.
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