Познер раскритиковал Симоньян за призыв к России «забрать Донбасс»

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН выступил категорически против рассмотрения вопроса о присоединении Донбасса к России. Так он отреагировал на выступление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

В своей речи Симоньян заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Медиаменеджер даже прослезилась после слов «Россия, матушка, забери Донбасс домой».