Познер раскритиковал Симоньян за призыв к России «забрать Донбасс»

Телеведущий и журналист в эфире НСН заявил, что подобные заявления - либо глупость, либо провокация.

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире НСН выступил категорически против рассмотрения вопроса о присоединении Донбасса к России. Так он отреагировал на выступление главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

В своей речи Симоньян заявила о желании жителей Донбасса стать гражданами России, «частью своей огромной, великой, нашей родины». Медиаменеджер даже прослезилась после слов «Россия, матушка, забери Донбасс домой».

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Комментируя выступление Симоньян, Познер подчеркнул, что Донбасс принадлежит Украине.

«Как де-юре, так и де-факто. В этом не должно быть никаких сомнений ни у кого. Присоединять часть чужой территории – это самая непосредственная агрессия. Любой человек, кто такое предлагает, либо провокатор, либо не очень умен. Я категорически против того, чтобы даже рассматривался этот вопрос», - отметил он.

На следующий день после выступления Симоньян пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля. По его словам, Россия последовательно защищает русскоязычное население Донбасса и продолжит это делать.

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В декабре президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции, что урегулирование ситуации в Донбассе во многом зависит от Киева. В свою очередь, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что переговоры с Россией по Донбассу неэффективны и зашли в тупик.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:УкраинаДонбассВладимир Познер
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