«Признать Донбасс и покончить с безобразием!» Зюганов объяснил, что хочет от Путина

«Когда нацистско-цээрушный режим, который захватил насильно власть на Украине, стал, по сути дела, насильными методами расправляться со всеми, кто не согласен с их нацистской политикой, то, собственно говоря, и возник этот конфликт», - подчеркнул Зюганов.

«Я бы давно признал и закончил всё это безобразие. Признали мы и Южную Осетию, и Абхазию, и всё в порядке, а Крым уже проголосовали, признали, и он вернулся на Родину. Там почти 600 тысяч граждан имеют российские паспорта и российское гражданство, участвовали в выборах, избирали, в том числе и нашу законодательную власть. Надо признавать и двигаться дальше. Вполне естественный и нормальный процесс» - отметил он.

«Впервые в истории русского народа власть на Украине приняла закон, по которому русские не являются коренным народом. Это преступление против украинцев, русских и всех остальных. Уже нацисты маршируют в Прибалтике. Русские и другие оказались не гражданами. Уже 3 миллиона выгнали из Казахстана» - посетовал Зюганов.

Руководитель думской фракции считает, что никаких последствий «не будет», если проводить умную и взвешенную политику.

«Как отреагирует Запад, меня не очень волнует. Это всё известно. У нас 370 человек - высших руководителей находятся под санкциями. У нас 570 организаций тоже находятся под санкциями. Что нам Запад? Запад обещал не двигаться на нас, а сейчас что получается? Поэтому на Запад не надо оглядываться. Запад ведёт себя провокационно, нагло и преступно», - возмутился Зюганов.

«Документ уже сегодня находится администрации главы государства. Завтра будем обращаться к президенту. Решение давно нужно было принимать, а то сидят там и обстреливают. Уже 15 тысяч погибло. Что это такое?» - добавил он.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что украинские военные получили приказ вести «провокационный огонь» в Донбассе, а стоит за этим Вашингтон.