«Это факт!» В ЛНР ответили Путину, что Донбасс хочет быть с Россией

Референдум об интеграции с Россией даст однозначный ответ, вопрос лишь в форме: в составе, в близких отношениях или в союзе, сказал НСН Родион Мирошник.

Большинство жителей Донбасса выступят за интеграцию или вхождение в состав России, если соответствующий референдум будет проведен, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник.

Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции в четверг, что «будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе», добавив, что «мы видим себя посредниками в переговорах».

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«Сегодня на территории республик Донбасса другой защиты и другого братского народа, чем русский, не видят. Мы живем восьмой год в состоянии войны, получали защиту и помощь только от России, и рассчитываем на это. Поэтому, я думаю, что достаточно большой процент людей на территории Донбасса, если будет референдум, проголосуют за то, чтобы быть в союзных отношениях, в близких отношениях, в составе – в зависимости от постановки вопроса, форма может обсуждаться, но то, что это с Россией, - это факт», - сказал Мирошник.

При этом он отметил, что проведение такого референдума планировалось еще в 2014 году.

«Мы в 2014 году планировали два референдума. Один прошел, который был о том, что Донбасс не входит в состав Украины. За это проголосовало более 90% людей, которые живут не только в нынешних республиках, но и на тех территориях Донбасса, которые сегодня контролируются или захвачены Киевом. И должна была быть вторая часть, где планировалось поставить вопрос об интеграции с Россией», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай говорил НСН, что будущее Донбасса – в составе России.

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«Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - уверен Бородай.

В соответствии с апрельским указом Путина, жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик могут получить гражданство России в упрощенном режиме. В июле действие указа было распространено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДонбассЛНР
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