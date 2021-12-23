«Это факт!» В ЛНР ответили Путину, что Донбасс хочет быть с Россией

«Сегодня на территории республик Донбасса другой защиты и другого братского народа, чем русский, не видят. Мы живем восьмой год в состоянии войны, получали защиту и помощь только от России, и рассчитываем на это. Поэтому, я думаю, что достаточно большой процент людей на территории Донбасса, если будет референдум, проголосуют за то, чтобы быть в союзных отношениях, в близких отношениях, в составе – в зависимости от постановки вопроса, форма может обсуждаться, но то, что это с Россией, - это факт», - сказал Мирошник.

При этом он отметил, что проведение такого референдума планировалось еще в 2014 году.

«Мы в 2014 году планировали два референдума. Один прошел, который был о том, что Донбасс не входит в состав Украины. За это проголосовало более 90% людей, которые живут не только в нынешних республиках, но и на тех территориях Донбасса, которые сегодня контролируются или захвачены Киевом. И должна была быть вторая часть, где планировалось поставить вопрос об интеграции с Россией», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай говорил НСН, что будущее Донбасса – в составе России.