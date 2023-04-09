Наперстки и крапленые карты. В России не стесняются говорить о Минских соглашениях
Российское руководство продолжает возмущаться Минскими соглашениями. Практически все, кроме Суркова, который в них никогда не верил.
Запад обманывал Россию по поводу реализации Минских соглашений. Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил представитель президента России Дмитрий Песков. Минские соглашения пресс-секретарь Кремля назвал «игрой в наперстки». По его словам, ложь Запада усугубила ситуацию и развязала украинским властям руки.
Российский сенатор Андрей Клишас считает, что гарантии данные экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году, и «гарантии» по минским соглашениям стали примером самой циничной лжи европейских политиков в течение восьми лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале по поводу высказываний экс-президента Франции Франсуа Олланда , который заявил, что минские соглашения дали время армии Украины стать сильнее.
«Все 8 лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за «отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений», и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все, что нужно знать о «европейских ценностях», — отметил Клишас.
Затем сенатор написал, что ранее примером самой циничной лжи и лицемерия было «доказательство» наличия химического оружия у Ирака, предоставленное Соединенными Штатами в ООН. Российский политик также усомнился в том, можно ли серьезно относиться к переговорам с Западом на фоне заявлений Олланда, пишет Газета.ru.
Президент России Владимир Путин обвинил Запад в «игре краплёными картами» в ситуации с возможным урегулированием на Украине. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.
«Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения и Нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что всё то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли по сути, как говоря в известных кругах, краплёными картами», - заявил президент.
Он также отметил, что такой «метод обмана» применялся и ранее. В качестве примера он привел Югославию, Ирак, Ливию, Сирию.
Подписать Минские соглашения убедила президента РФ Владимира Путина бывший канцлер Германии Ангела Меркель, заявил в интервью РИА Новости экс-премьер и экс-руководитель Счетной палаты Сергей Степашин.
Это произошло тогда, когда «мы в принципе могли решить все вопросы» с освобождением Новороссии, уверяет Степашин.
«Это можно было сделать легко, канцлер ФРГ обратилась: "Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться», - говорит он.
В интервью германскому изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.
Позже она признается, что у нее уже не осталось сил, чтобы создать независимую группу с участием президента Франции Эммануэля Макрона для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы предотвратить начало специальной военной операции (СВО). Меркель уже собиралась покидать пост канцлера ФРГ, отмечает «Радиоточка НСН».
Экс-помощник президента России, бывший вице-премьер Владислав Сурков во время переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не исходил из того, что Минские соглашения должны быть выполнены. Об этом Сурков заявил директору Центру политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, интервью размещено на сайте политолога.
Бывший помощник главы государства ответил отрицательно на вопрос, исходил ли он из необходимости реализации условий соглашений, работая над Минскими договоренностями.
Бывший президент Украины Петр Порошенко разговорился с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-послом США в РФ Майклом Макфолом.
Он признался, что Минские соглашения - это фикция, которая нужна была ему для «передышки», чтобы укрепить армию с помощью оружия и инструкторов НАТО и снова наступать на Донбасс, сообщает «Радиоточка НСН»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил использовать признания политиков как доказательную базу для международного военного трибунала, передает «Радиоточка НСН».
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