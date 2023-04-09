Наперстки и крапленые карты. В России не стесняются говорить о Минских соглашениях

Российский сенатор Андрей Клишас считает, что гарантии данные экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году, и «гарантии» по минским соглашениям стали примером самой циничной лжи европейских политиков в течение восьми лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале по поводу высказываний экс-президента Франции Франсуа Олланда , который заявил, что минские соглашения дали время армии Украины стать сильнее.

«Все 8 лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за «отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений», и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все, что нужно знать о «европейских ценностях», — отметил Клишас.



Затем сенатор написал, что ранее примером самой циничной лжи и лицемерия было «доказательство» наличия химического оружия у Ирака, предоставленное Соединенными Штатами в ООН. Российский политик также усомнился в том, можно ли серьезно относиться к переговорам с Западом на фоне заявлений Олланда, пишет Газета.ru.