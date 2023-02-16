Сурков заявил, что не верил в исполнение Минских соглашений
Экс-помощник президента России, бывший вице-премьер Владислав Сурков во время переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не исходил из того, что Минские соглашения должны быть выполнены. Об этом Сурков заявил директору Центру политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, интервью размещено на сайте политолога.
Бывший помощник главы государства ответил отрицательно на вопрос, исходил ли он из необходимости реализации условий соглашений, работая над Минскими договоренностями.
Во время работы в Администрации президента экс-помощник в том числе курировал вопросы урегулирования в Донбассе. В частности, в 2015 году Сурков представлял РФ на встрече контактной группы по Украине в Минске, в 2016-м участвовал в переговорах в нормандском формате по вопросам выполнения Минских договоренностей.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что соглашения были необходимы, чтобы дать Киеву время подготовиться к военному конфликту. С политиком согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд, который подчеркнул, что таким образом Украина смогла усилить свой военный потенциал.
Кроме того, бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения позволили провести реформу ВСУ и создать международную коалицию против России.
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