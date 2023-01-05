В ООН не стали комментировать заявления Меркель и Олланда о Минских соглашениях
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления.
Дюжаррик назвал правомочным вопрос о том, насколько высказывания Меркель и Олланда отражают позицию генсека ООН Антониу Гутерриша по Минским соглашениям.
«Но я бы оставил исторический анализ репортерам, бывшим официальным лицам и историкам», — цитирует РИА Новости представителя генсека международной организации.
Как отметил Дюжаррик, ООН сосредоточена на сегодняшнем дне и попытках урегулировать конфликт.
Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были необходимы, чтобы дать Украине время «стать сильнее», напоминает RT. Позже Олланд отметил, что благодаря договоренностям Киев получил возможность лучше обучить и оснастить армию, пишет Ura.ru.
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