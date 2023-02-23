Небензя: Запад целенаправленно готовил Украину к войне против Москвы
Страны Запада много лет целенаправленно готовили Киев к войне против Москвы, сообщил на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель России при организации.
По его словам, это делалось под прикрытием одобренных Совбезом ООН Минских соглашений. При этом в Киеве формировался и последовательно вооружался «авторитарный, деспотический режим», «который планомерно уничтожал все оппозиционное и все, что хоть как-то можно было увязать с Россией».
Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что «Минск-2» был для них ширмой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Россия запустит первую миссию на Луну 13 июля
- Путин: в 2023 году начнутся массовые поставки «Цирконов»
- Небензя: Запад целенаправленно готовил Украину к войне против Москвы
- В Таджикистане произошло мощное землетрясение
- В Госдепе считают, что в речи Путина нет настроя на дипломатическое решение конфликта на Украине
- Число жертв землетрясений в Турции выросло до 43,5 тысяч человек
- Байден заявил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить
- В Пентагоне не назвали сроков поставок танков Abrams Киеву
- Байден заявил, что Россия не готовится применить ядерное оружие
- Конгрессвумен назвала войну Байдена на Украине подарком Китаю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru