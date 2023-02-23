Небензя: Запад целенаправленно готовил Украину к войне против Москвы

Страны Запада много лет целенаправленно готовили Киев к войне против Москвы, сообщил на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель России при организации.

Небензя: У России больше нет доверия к Западу

По его словам, это делалось под прикрытием одобренных Совбезом ООН Минских соглашений. При этом в Киеве формировался и последовательно вооружался «авторитарный, деспотический режим», «который планомерно уничтожал все оппозиционное и все, что хоть как-то можно было увязать с Россией».

Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что «Минск-2» был для них ширмой.

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСовбез ООНВасилий Небензя
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