Небензя: Запад целенаправленно готовил Украину к войне против Москвы

По его словам, это делалось под прикрытием одобренных Совбезом ООН Минских соглашений. При этом в Киеве формировался и последовательно вооружался «авторитарный, деспотический режим», «который планомерно уничтожал все оппозиционное и все, что хоть как-то можно было увязать с Россией».

Ранее, как сообщала НСН, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что «Минск-2» был для них ширмой.

