Президент России Владимир Путин обвинил Запад в «игре краплёными картами» в ситуации с возможным урегулированием на Украине. Об этом он заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения и Нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что всё то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли по сути, как говоря в известных кругах, краплёными картами», - заявил президент.

Он также отметил, что такой «метод обмана» применялся и ранее. В качестве примера он привел Югославию, Ирак, Ливию, Сирию.



