Собянин: ВСУ выпустили 467 дронов на Московский регион
13 ноября 202609:07
Юлия Савченко
Более 460 украинских беспилотников направлялись в сторону Московского региона с вечера четверга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
В период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября в сторону Москвы и области летело 467 дронов, отмечает RT. Большую часть аппаратов уничтожили на дальних рубежах.
При этом 144 БПЛА нейтрализовали на подлете к столице.
Ранее над Ростовской областью уничтожили более 120 беспилотников ВСУ, в результате атаки пострадал мужчина.
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