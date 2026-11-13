Собянин: ВСУ выпустили 467 дронов на Московский регион

Более 460 украинских беспилотников направлялись в сторону Московского региона с вечера четверга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

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В период с 18:00 12 ноября по 08:00 13 ноября в сторону Москвы и области летело 467 дронов, отмечает RT. Большую часть аппаратов уничтожили на дальних рубежах.

При этом 144 БПЛА нейтрализовали на подлете к столице.

Ранее над Ростовской областью уничтожили более 120 беспилотников ВСУ, в результате атаки пострадал мужчина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваБеспилотники

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