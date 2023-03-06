Глава СНБО рассказал, когда Украина начала подготовку к конфликту с Россией

По его словам, именно после этого саммита в «нормандском формате» Украина решила готовиться к конфликту с Россией.

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат СНБО начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года», — заключил Данилов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались лишь камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы Донбасса на Украине, сообщает RT.