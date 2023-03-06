Глава СНБО рассказал, когда Украина начала подготовку к конфликту с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 телеканалу» напомнил, что первая и последняя встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась в декабре 2019 года в Париже, сообщает РИА Новости.
По его словам, именно после этого саммита в «нормандском формате» Украина решила готовиться к конфликту с Россией.
«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат СНБО начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года», — заключил Данилов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Минским соглашениям оказались лишь камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы Донбасса на Украине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Глава СНБО рассказал, когда Украина начала подготовку к конфликту с Россией
- Россия, Турция, Сирия и Иран прорабатывают встречу глав МИД
- СМИ: Утечка биометрии граждан нескольких стран произошла в НИИ «Восход»
- Собянин: В 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостовых сооружений
- Пригожин в шутку пообещал выйти с нецензурным пикетом в Бахмуте
- Total передала завод смазочных материалов в Калужской области российскому менеджменту
- В Крыму собрались избавиться от вывесок на латинице
- Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за приговора Тихановской
- Пригожин заявил о непричастности ЧВК к организации митингов против губернатора Беглова
- Появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru