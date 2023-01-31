Песков: Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что «Минск-2» был для них ширмой
В Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции. С таким комментарием в очередной раз выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимость в спецоперации объясняется стремлением спасти жителей Донбасса.
При этом, по утверждению представителя Кремля, военная помощь Москвы Донбассу не обсуждалась до момента начала спецоперации.
Песков также отметил, что заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о соглашении «Минске-2» подтверждают, что Владимир Путин верно решил начать СВО.
"Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков.
Ранее все трое высказались в том плане, что Минские соглашения в 2014 году были подписаны, чтобы Киев получил время и нарастить силы для возможного конфликта с Москвой. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин уже выражал разочарование по этому поводу.
По словам Пескова, это доказывает, что для самой Украины, а также для Франции и Германии Минские соглашения были просто ширмой, которой они камуфлировали свои планы подготовить Киев для силового решения вопроса Донбасса.
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