Песков также отметил, что заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о соглашении «Минске-2» подтверждают, что Владимир Путин верно решил начать СВО.

"Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков.

Ранее все трое высказались в том плане, что Минские соглашения в 2014 году были подписаны, чтобы Киев получил время и нарастить силы для возможного конфликта с Москвой. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин уже выражал разочарование по этому поводу.

По словам Пескова, это доказывает, что для самой Украины, а также для Франции и Германии Минские соглашения были просто ширмой, которой они камуфлировали свои планы подготовить Киев для силового решения вопроса Донбасса.

