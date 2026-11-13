Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять государств

Глава правительства ФРГ напомнил о проверенном формате Е3 - Германии, Франции и Великобритании.

«Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран — Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», — указал политик.

Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина согласились расширить состав следующего раунда мирных переговоров и включить в него европейских партнеров, пишет Ura.ru.

