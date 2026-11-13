Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять государств
Европу на мирных переговорах по урегулированию на Украине могут представить пять стран. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.
Глава правительства ФРГ напомнил о проверенном формате Е3 - Германии, Франции и Великобритании.
«Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран — Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», — указал политик.
Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина согласились расширить состав следующего раунда мирных переговоров и включить в него европейских партнеров, пишет Ura.ru.
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