Мерц: Европу на переговорах с Россией могут представить пять государств

Европу на мирных переговорах по урегулированию на Украине могут представить пять стран. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с Россией

Глава правительства ФРГ напомнил о проверенном формате Е3 - Германии, Франции и Великобритании.

«Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран — Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше», — указал политик.

Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина согласились расширить состав следующего раунда мирных переговоров и включить в него европейских партнеров, пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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