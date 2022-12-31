Клишас отреагировал на высказывания Олланда о минских соглашениях
Российский сенатор Андрей Клишас считает, что гарантии данные экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году, и «гарантии» по минским соглашениям стали примером самой циничной лжи европейских политиков в течение восьми лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале по поводу высказываний экс-президента Франции Франсуа Олланда , который заявил, что минские соглашения дали время армии Украины стать сильнее.
«Все 8 лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за «отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений», и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все, что нужно знать о «европейских ценностях», — отметил Клишас.
Затем сенатор написал, что ранее примером самой циничной лжи и лицемерия было «доказательство» наличия химического оружия у Ирака, предоставленное Соединенными Штатами в ООН. Российский политик также усомнился в том, можно ли серьезно относиться к переговорам с Западом на фоне заявлений Олланда, пишет Газета.ru.
«Если раньше примером самой циничной лжи и лицемерия была пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с «доказательствами наличия химического оружия» у Ирака <…>, то теперь таким примером будут европейские «гарантии» Януковичу в 2014 году в Киеве и «гарантии» по минским соглашениям. Кто-то еще воспринимает переговоры и договоренности с западными политиками всерьез?» — написал Клишас.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что заявления экс-президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях являются предательством Донбасса. По мнению сенатора, ценой этого предательства стали тысячи человеческих жизней за последние восемь лет гражданской войны на Украине.
Меркель в интервью изданию Zeit 7 декабря заявила, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее».
В интервью германскому изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель сообщила, что Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией. Политик призналась, что «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена.
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