Песков поспорил с Сурковым по поводу Минских соглашений
У России изначально не было пессимизма на переговорах по Минским соглашениям. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
Песков утверждает, что у Москвы была цель выйти на урегулирование, однако на заключительной стадии работы появился определенный пессимизм из-за поведения Киева. Представитель Кремля настаивает, что именно для Киева Минские соглашения оказались камуфляжем для подготовки к силовому решению вопроса.
Ранее сегодня экс-помощник президента России, бывший вице-премьер Владислав Сурков заявил директору Центру политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, что во время переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не исходил из того, что Минские соглашения должны быть выполнены. Интервью размещено на сайте политолога.
Во время работы в Администрации президента Сурков в том числе курировал вопросы урегулирования в Донбассе.
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