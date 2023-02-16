Песков поспорил с Сурковым по поводу Минских соглашений

У России изначально не было пессимизма на переговорах по Минским соглашениям. Об этом заявил в четверг, 16 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

Песков утверждает, что у Москвы была цель выйти на урегулирование, однако на заключительной стадии работы появился определенный пессимизм из-за поведения Киева. Представитель Кремля настаивает, что именно для Киева Минские соглашения оказались камуфляжем для подготовки к силовому решению вопроса.

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Ранее сегодня экс-помощник президента России, бывший вице-премьер Владислав Сурков заявил директору Центру политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, что во время переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины не исходил из того, что Минские соглашения должны быть выполнены. Интервью размещено на сайте политолога.

Во время работы в Администрации президента Сурков в том числе курировал вопросы урегулирования в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладислав Сурков
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