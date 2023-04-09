Песков назвал Минские соглашения «игрой в наперстки» и обманом России

Запад обманывал Россию по поводу реализации Минских соглашений. Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил представитель президента России Дмитрий Песков.

Экс-посол Украины обвинил Германию в провале Минских соглашений

Минские соглашения пресс-секретарь Кремля назвал «игрой в наперстки». По его словам, ложь Запада усугубила ситуацию и развязала украинским властям руки.

«Это приблизило специальную военную операцию», - подчеркнул он.

В конце 2022 года бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения 2014 года были призваны дать Украине передышку. Ее слова подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил использовать признания политиков как доказательную базу для международного военного трибунала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаМинские СоглашенияДмитрий Песков

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