«Вряд ли из России»: На Польшу упали две ракеты неизвестного происхождения
Польша разбирается в принадлежности упавших ракет на своей территории, США сомневаются в причастности России, а пресса обвиняет Украину.
Две ракеты неизвестного происхождения упали вечером 15 ноября на территории Польши в 8 километрах от границы с Украиной. В результате взрыва погибли два человека. После этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева в МИД. Об этом говорится на сайте польского ведомства.
В МИД Польши заявили, что якобы российские ракеты упали на территории страны после того, как 15 ноября ВС РФ провели массированный ракетный обстрел территории Украины с целью уничтожения критической инфраструктуры.
ПОЗИЦИЯ ПОЛЬШИ
После информации о падении ракеты в ночь на 16 ноября Польша повысила боевую готовность ряда воинских частей. Как сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на представителя польского правительства Петра Мюллера, на месте происшествия уже побывали следователи.
В свою очередь, глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что президент Анджей Дуда поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о возможности применения четвертой статьи соглашения альянса. Она предусматривает консультации союзников, если один из членов блока считает, что под угрозой находится территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран НАТО. Ранее ряд стран блока уже сообщали о начале консультаций с Польшей.
Дуда также запросил экстренное заседание Совета национальной безопасности, оно пройдет 16 ноября, сообщил глава канцелярии польского президента Павел Шрот на своей странице в Twitter. При этом Дуда отметил, что нет точных доказательств того, кто выпустил ракету.
«У нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», - сказал польский президент в ходе пресс-конференции и подчеркнул, что к следствию вскоре подключатся эксперты из США.
Как сообщили в пожарной службе Польши, в селе Пшеводув произошли взрывы на зерносушилке. По данным польского издания Lublin112, на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.
РОССИЯ: ПРОВОКАЦИЯ И ЭСКАЛАЦИЯ!
Минобороны России назвало провокацией сообщения о падении на территории Польши российских ракет и заявило, что это сделано «в целях эскалации обстановки». В Telegram-канале ведомства говорится, что российская сторона не наносила ударов вблизи украинско-польской границы, а обломки, изображенные на фотографиях, распространенных в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.
Как заявил российский военный эксперт Алексей Леонков, запечатленные на фото обломки — это фрагменты украинской зенитной ракетной системы С-300.
«На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры», — приводит его слова РИА Новости.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с телеканалом CNN заявил, что Кремль не располагает информацией о взрыве в польском селе.
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
Президент США Джо Байден на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами сообщил, что предварительная информация опровергает, что ракеты в сторону Польши выпустили из России.
«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.
А агентство Associated Press сообщило со ссылкой на американских чиновников, что ракеты, попавшие на территорию Польши, были выпущены украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.
Однако бывший президент США Дональд Трамп допустил, что упавшая в Польше ракета была выпущена с территории России. Своим мнением он поделился, выступая в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго.
«Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — приводит РИА Новости слова Трампа.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в разговоре Анджеем Дудой, что важно «установить все факты» инцидента на польской территории. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство до детального расследования инцидента с ракетами в Польше не будет говорить о применении статьи пятой устава НАТО.
Таким образом, в пятой статье устава НАТО говорится о принципе коллективной обороны. Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь альянс.
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