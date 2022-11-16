«Вряд ли из России»: На Польшу упали две ракеты неизвестного происхождения

В свою очередь, глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что президент Анджей Дуда поговорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о возможности применения четвертой статьи соглашения альянса. Она предусматривает консультации союзников, если один из членов блока считает, что под угрозой находится территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одной из стран НАТО. Ранее ряд стран блока уже сообщали о начале консультаций с Польшей.

Дуда также запросил экстренное заседание Совета национальной безопасности, оно пройдет 16 ноября, сообщил глава канцелярии польского президента Павел Шрот на своей странице в Twitter. При этом Дуда отметил, что нет точных доказательств того, кто выпустил ракету.

«У нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету», - сказал польский президент в ходе пресс-конференции и подчеркнул, что к следствию вскоре подключатся эксперты из США.