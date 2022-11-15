Зеленский заявил о 85 ракетных ударах по территории Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что 15 ноября по территории страны были нанесены 85 ракетных ударов.

Кличко заявил о взрыве в многоэтажном жилом доме в Печерском районе Киева

По его словам, в основном пострадали объекты энергетики.

«85 ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своём - по энергетической инфраструктуре», - уточнил украинский лидер.

Зеленский добавил, что ожидаются ещё около 20 «прилётов».

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ заявили о взрывах и работе систем ПВО в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Одесской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСпецоперацияРакетный УдарУкраинаРоссия
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