Зеленский заявил о 85 ракетных ударах по территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что 15 ноября по территории страны были нанесены 85 ракетных ударов.
По его словам, в основном пострадали объекты энергетики.
«85 ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своём - по энергетической инфраструктуре», - уточнил украинский лидер.
Зеленский добавил, что ожидаются ещё около 20 «прилётов».
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ заявили о взрывах и работе систем ПВО в Киеве, а также в Киевской, Сумской и Одесской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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