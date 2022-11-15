Глава офиса президента Украины назвал ракетные удары реакцией на речь Зеленского
Ракетные атаки Вооруженных сил России по критической инфраструктуре Украины стали реакцией на речь украинского президента Владимира Зеленского на саммите G20, прошедшем в Индонезии. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщило агентство РИА Новости.
В своих публикациях в соцсетях чиновник назвал речь Зеленского «мощной», а также усомнился в стремлении России решить конфликт между двумя странами с помощью мирных переговоров.
Ранее стало известно, что Зеленский в ходе саммита G20 отверг Минские соглашения с Россией и потребовал новых и эффективных гарантий безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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