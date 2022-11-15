Глава офиса президента Украины назвал ракетные удары реакцией на речь Зеленского

В своих публикациях в соцсетях чиновник назвал речь Зеленского «мощной», а также усомнился в стремлении России решить конфликт между двумя странами с помощью мирных переговоров.

Ранее стало известно, что Зеленский в ходе саммита G20 отверг Минские соглашения с Россией и потребовал новых и эффективных гарантий безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

