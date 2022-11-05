Путин заявил, что в Польше не отказались от идеи о поглощении Украины
Идея властей Польши о поглощении территории Украины никуда не делась. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря", перед Второй мировой войной об этом немало говорили, это была идея фикс, от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», — цитирует российского лидера ТАСС.
Путин указал, что в Варшаве говорят об идее возвращения отторгнутых у Польши в 1939 году территорий Украины. При этом президент напомнил, что во времена СССР часть исторических территорий России отошла Украине.
«Мы добровольно, чтобы быть вместе, отдали исторические территории вместе с населением, правда, население никто не спрашивал, а там (в случае с Польшей. — НСН) отторгнуты были насильственно в результате войны. Об этом надо бы задуматься кое-кому на Украине», — подчеркнул российский лидер.
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