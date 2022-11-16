МИД Польши заявили, что упавшая ракета была производства РФ

Упавшая в Польше ракета была производства России, сообщает Министерство внутренних дел республики.

Столтенберг заявил о важности «установить все факты» инцидента с ракетой в Польше

Она упала в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства.

Ведомство подчеркивает, что в результате падения ракеты погибли два гражданина Польши.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев вызван в польский МИД Польши. Министр иностранных дел Збигнев Рау требует незамедлительно предоставить подробные разъяснения.

В Министерстве обороны России сообщили, что сообщения СМИ Польши и властей о якобы падении российских ракет на территории этой страны является провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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